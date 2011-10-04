Нарисовать логотип компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен68 заявок2926 просмотров
#1$50

Нарисовать логотип. Компания называется Alem Tau. На фоне трех красивых вершин гор название компании золотыми буквами. Слоган под логотипом: Аlem Tau - близкий путь к вершине успеха! Золотыми буквами.

Интересные решения от вас фрилансеры приветствуется!

14 лет назад
dreameraboutstar
Алексей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
#1
Спасибо большое Оксане, работу выполнила быстро, качественно. Очень доволен! Думаю в дальнейшем буду сотрудничать!
Алексей, спасибо за отличный конкурс, моментальную оплату и приятное общение! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
#1

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