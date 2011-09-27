Требуется разработка логотипа для компьютерной компании.
Сделать векторный вариант логотипа
Имеется простой логотип в виде файла.
Необходимо сделать векторные варианты логотипа
1) Такой же как на картинке
2) На белом фоне (соответственно изменив цвет самого шрифта).
3) Чёрнобелый вариант для пунктов 1 и 2.
От вас требуется указать в заявке:
- время выполнения работы
- стоимость
Личных сообщений писать ненужно.
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