Лого для сайта

$50
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Завершен31 заявка315 просмотров

Нужно лого для сайта, без особых изысков, но со вкусом и стильно.

14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$50
4 дня
Работа выполнена качественно. рекомендую
Приятный в общении человек, отличный заказчик! полностью доволен сотруднечеством, спасибо!

Заявки фрилансеров

zuma
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад

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