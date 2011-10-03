Требуется разработка логотипа для компьютерной компании.
Лого для сайта
Нужно лого для сайта, без особых изысков, но со вкусом и стильно.
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