Логотип для итальянской обуви

# 1 — $ 69

Добрый день.

Нужен логотип для фирмы занимающейся итальянской обувью на заказ.

Название фирмы - MariSSa

слоган - итальянская обувь на заказ

на вложении примерное место где будет лого

не обязательно использовать шрифт как на примере, там просто место расположения.

Заказчик женщина.

У заказчика была идея сделать цветок а в нем туфельку, но рассматриваются все варианты, так как заказчик не знает, чего он хочет.

Нужно подчеркнуть обувную тематику.

Основной фон сайта черный.