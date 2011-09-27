Логотип для итальянской обуви

$69
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен107 заявок5484 просмотра
#1$69

Добрый день.

Нужен логотип для фирмы занимающейся итальянской обувью на заказ.

Название фирмы - MariSSa

слоган - итальянская обувь на заказ

на вложении примерное место где будет лого

не обязательно использовать шрифт как на примере, там просто место расположения.

Заказчик женщина.

У заказчика была идея сделать цветок а в нем туфельку, но рассматриваются все варианты, так как заказчик не знает, чего он хочет.

Нужно подчеркнуть обувную тематику.

Основной фон сайта черный.

14 лет назад
chemax
Максим 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

pinlav
125 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

pinlav
125 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#1