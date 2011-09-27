Разработка лого, бланка и визитки

Необходимо сделать логотип.

Описание: логотип будет содержать имя и фамилию на анг. языке. Можно реализовать вариант лого + знак. А также вариант просто текстовго логотипа.

Сфера деятельности - 80% услуг - айти. Логотип должен отображать позиционирование компании как той, которая делает сайты, которые продают, а не существуют в интернете. На лого со знаком необходимо показать рост вверх. Цвет: красный + черный (для текста) + белый.

Бланк и визитка - по ним ТЗ также отдельно напишем.

Бюджет до 100 у.е. за все - не большой. Можно 3-5 вариантов лого.