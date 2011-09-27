Разработать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт16 заявок268 просмотров

Требуется разработать 2-3 варианта лого к пятнице. Бриф есть.

14 лет назад
clavik
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад