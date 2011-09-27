Разработка логотипа

Нужно сделать лого для компании производителя напитков на базе море продуктов. Название Fishme. Оригинальная концепция – напиток для мозга (не путать с рыбьим жиром). Цвета связанные с морем – синий и зеленый. Тематика – море, ум, мысли, память. Целевая аудитория молодежь 15-25 и 25-35. От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email и ICQ), а также предложение цены и сровок.