Логотип индустриальной компании Приемлемые цвета - черный и вишнёвый. Серьезность, строгость. Следует смотреть в сторону комбинации букв из названия.
Логотип, вывеска и панель
По делу, что нужно:
1. Логотип фотосалона.
2. Вывеска на улице 42Х78см : Фотосалон "ЭКСПРЕСС" ИП ******. св №****
3. Панель-банер перед столом закрывает лишние провода и все такое 90х140см.
В предложениях, пожулайста, указывайте цену и портфолио, если оно не на сайте.
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