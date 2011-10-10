Логотип, вывеска и панель

По делу, что нужно:

1. Логотип фотосалона.

2. Вывеска на улице 42Х78см ﻿: Фотосалон "ЭКСПРЕСС"﻿ ИП ******. св №****

3. Панель-банер перед столом закрывает лишние провода и все такое 90х140см.

В предложениях, пожулайста, указывайте цену и портфолио, если оно не на сайте.