Логотип, вывеска и панель

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки344 просмотра

По делу, что нужно:

1. Логотип фотосалона.

2. Вывеска на улице 42Х78см ﻿: Фотосалон "ЭКСПРЕСС"﻿ ИП ******. св №****

3. Панель-банер перед столом закрывает лишние провода и все такое 90х140см.

В предложениях, пожулайста, указывайте цену и портфолио, если оно не на сайте.

14 лет назад
bash_01
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$200
7 дней
Отличный исполнитель! Все было сделано в срок и на самом высоком уровне! Были учтены все пожелания, корректировки вносились в кратчайшее время. Большое спасибо. Было приятно работать.
Спасибо Александру за интересный проект и отличное сотрудничество! Оплата, связь - все на высшем уровне! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад