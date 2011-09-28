Приватный проект для Татьяны Лигерко (tlanta)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка107 просмотров

Логотип индустриальной компании

Приемлемые цвета - черный и вишнёвый.

Серьезность, строгость. Следует смотреть в сторону комбинации букв из названия.

14 лет назад
FIRMSTYLE
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад