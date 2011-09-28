Необходим качественный логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт36 заявок322 просмотра

Нужен логотип для фирмы с названием "Bite me". В логотипе должен присутствовать ёжик кусающий яблоко и название фирмы. Ёжик должен быть максимально агрессивным и современным. Логотип в дальнейшем нужно будет печатать на банерах больших размеров! Он должен прикольно смотреться в любом размере и ракурсе.

Приветствуется КРЕТИВНЫЙ подход! Логотип должен быть привлекательным, молодежным и запоминающимся!

14 лет назад
Tunner
Руслан 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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