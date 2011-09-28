Необходим качественный логотип

Нужен логотип для фирмы с названием "Bite me". В логотипе должен присутствовать ёжик кусающий яблоко и название фирмы. Ёжик должен быть максимально агрессивным и современным. Логотип в дальнейшем нужно будет печатать на банерах больших размеров! Он должен прикольно смотреться в любом размере и ракурсе.

Приветствуется КРЕТИВНЫЙ подход! Логотип должен быть привлекательным, молодежным и запоминающимся!