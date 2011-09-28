Тренинг-центру LifeSet нужен логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт28 заявок267 просмотров

В первую очередь тренинги клуба направлены на улучшение жизненной позиции, развитие личности, навыков управления личными финансами, обучение риторике, основам бизнес-процессов и т.п. Игровая форма занятий позволит добиться наибольшей заинтересованности в обучении, что будет способствовать лучшему усвоению полученных навыков.

Обязательно в логотипе должно быть слово LifeSet.

В лого должны быть отражены молодость, жизнь, развитие.

Предпочтительные цвета: зеленый, морской.

14 лет назад
Anjunaboy
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров