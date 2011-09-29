Необходим логотип

Есть названии организации с "девизом" ( предоставлю видение как оно должно быть, на листе нарисовал)

Обязательно должен быть цвет в логотипе: оранжевый

Денег готов заплатить 200 грн за 7 вариантов. Из 7 выберем 1, далее предоставить нам предоставить его в классном качестве, во всех затребованных форматах ( на печать, баннер и т.д.)