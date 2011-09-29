Добрый день. Нам необходимо разработать набор логотипов для сайта. Тематика сайта - медицинский форум (узко направленный). Нужно 4 логотипа (В шапку, для плагина facebook, аватар facebook, для общего аватара ). ...
Необходим логотип
Есть названии организации с "девизом" ( предоставлю видение как оно должно быть, на листе нарисовал)
Обязательно должен быть цвет в логотипе: оранжевый
Денег готов заплатить 200 грн за 7 вариантов. Из 7 выберем 1, далее предоставить нам предоставить его в классном качестве, во всех затребованных форматах ( на печать, баннер и т.д.)
Выбранный исполнитель
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