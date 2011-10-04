Здравствуйте! Нужен лого для Клуба и команды. Лого будет как вывеска для клуба так и нашивка для команды .+ флаг команды. Критерий. желательно!- название "ReGioN 26" "RGN26" Цвета российского флага. Акула или ...
Логотип и дизайн визитки детского научного обществ
Логотип для детского научного общества.
Общество занимается работой над детскими исследовательскими проектами.
Большая часть уделяется навыкам и умениям публичного выступления.
Визитка нужна для руководителя общества.
Бюджет частный.
У школ нет на это денег, беру на себя.
В лого должны быть отражены знания, развитие, публичное выступление, успех
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