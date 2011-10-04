Логотип и дизайн визитки детского научного обществ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок387 просмотров

Логотип для детского научного общества.

Общество занимается работой над детскими исследовательскими проектами.

Большая часть уделяется навыкам и умениям публичного выступления.

Визитка нужна для руководителя общества.

Бюджет частный.

У школ нет на это денег, беру на себя.

В лого должны быть отражены знания, развитие, публичное выступление, успех

14 лет назад
di79
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$11
4 дня
Отлично! Спасибо! Выполнено в срок, дешего и качественно.
Дети — наше будущее, а талантливые дети — счастье. Думается, что следует помогать тем, кто делает их таковыми.
tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
Спасибо. Вовремя. Спокойно и хорошо.
Хороший и приятный в общении заказчик. Четкое задание, оперативные ответы и своевременная оплата . Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип пейнтбольного клуба и команды

    $50

    Здравствуйте! Нужен лого для Клуба и команды. Лого будет как вывеска для клуба так и нашивка для команды .+ флаг команды. Критерий. желательно!- название "ReGioN 26" "RGN26" Цвета российского флага. Акула или ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходим качественный логотип

    $100

    Нужен логотип для фирмы с названием "Bite me". В логотипе должен присутствовать ёжик кусающий яблоко и название фирмы. Ёжик должен быть максимально агрессивным и современным. Логотип в дальнейшем нужно будет печатать на банерах больших размеров! ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тренинг-центру LifeSet нужен логотип

    $100

    В первую очередь тренинги клуба направлены на улучшение жизненной позиции, развитие личности, навыков управления личными финансами, обучение риторике, основам бизнес-процессов и т.п. Игровая форма занятий позволит добиться наибольшей заинтересованности в обучении, что будет способствовать лучшему ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип, вывеска и панель

    $200

    По делу, что нужно: 1. Логотип фотосалона. 2. Вывеска на улице 42Х78см ﻿: Фотосалон "ЭКСПРЕСС"﻿ ИП ******. св №**** 3. Панель-банер перед столом закрывает лишние провода и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    Нужно сделать лого для компании производителя напитков на базе море продуктов. Название Fishme. Оригинальная концепция – напиток для мозга (не путать с рыбьим жиром). Цвета связанные с морем – синий и зеленый. ...

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка лого, бланка и визитки

    $100

    Необходимо сделать логотип. Описание: логотип будет содержать имя и фамилию на анг. языке. Можно реализовать вариант лого + знак. А также вариант просто текстовго логотипа. Сфера деятельности ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для итальянской обуви

    $69

    Добрый день. Нужен логотип для фирмы занимающейся итальянской обувью на заказ. Название фирмы - MariSSa слоган - итальянская обувь на заказ на вложении примерное место где будет лого ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад