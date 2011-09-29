Разработка набора логотипов для сайта

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Закрыт16 заявок249 просмотров

Добрый день.

Нам необходимо разработать набор логотипов для сайта.

Тематика сайта - медицинский форум (узко направленный).

Нужно 4 логотипа (В шапку, для плагина facebook, аватар facebook, для общего аватара ).

Подробности вышлю в ТЗ по первичной договоренности.

14 лет назад
Sergey2011
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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