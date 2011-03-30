Sergey2011

Необходимо внести изменения в презентацию сверстанную в Coral Изменения не значительные - добавить слайд, корректировка текстов, добавление нескольких фото. Подробности в личку. Презентация не большая.
- $50Презентации1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо на основе 2 сайтов разработать 2 рекламных баннера (отличие по размеру) и 2 логотипа по заданным размерам. По сути логотип уже есть, просто на его основе необходима коррекция. ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо на основе имеющегося логотипа (в векторе) разработать 3 рекламных баннера (отличие по размеру). Суть баннера - сезонная скидка. Баннер необходим интерактивный (то есть смена картинок вообщем как то так) Думаю знающие люди ...Баннеры7 заявокЗакрыт13 лет назад
необходимо разработать макет в векторной графике квартального календаря под печать в типографии. Размер шапки 320 на 220 мм Желательно оставляйте заявки с ценами.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходима статья связанная от части с медициной для женского журнала. Конкретно с позвоночником. Статья называется - Гимнастика за рулем. Требование к статье: около 600 слов, по возможности разбивка по подрубрикам внутри текста ( ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо разработать дизайн и макет в векторной графике карманного календарика. Есть старые образцы необходимо добавить логотип компании и провести редизайн. Желательно оставлять заявки с суммой.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день. Нам необходимо разработать набор логотипов для сайта. Тематика сайта - медицинский форум (узко направленный). Нужно 4 логотипа (В шапку, для плагина facebook, аватар facebook, для общего аватара ). ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать дизайн для графического отображения подписей (названий) разделов на медицинском сайте. Пример того, что мы хотим видеть - http://newhouse.ru/ Картинки нужны уникальные к каждому разделу.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуются авторы для написания медицинских статей. Тематика узко специализированная. Статей потребуется около 200. Авторские статьи и копирайты рассматриваются отдельно. При хорошем сочетании цена - качество, возможно авторство на постоянной ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад