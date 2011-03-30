Sergey2011

Сергей Sergey2011

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внести изменения в презентацию

    $50

    Необходимо внести изменения в презентацию сверстанную в Coral Изменения не значительные - добавить слайд, корректировка текстов, добавление нескольких фото. Подробности в личку. Презентация не большая.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка баннера и логотипа

    Необходимо на основе 2 сайтов разработать 2 рекламных баннера (отличие по размеру) и 2 логотипа по заданным размерам. По сути логотип уже есть, просто на его основе необходима коррекция. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать рекламный баннер

    Необходимо на основе имеющегося логотипа (в векторе) разработать 3 рекламных баннера (отличие по размеру). Суть баннера - сезонная скидка. Баннер необходим интерактивный (то есть смена картинок вообщем как то так) Думаю знающие люди ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статьи для женского журнала.

    Необходима статья связанная от части с медициной для женского журнала. Конкретно с позвоночником. Статья называется - Гимнастика за рулем. Требование к статье: около 600 слов, по возможности разбивка по подрубрикам внутри текста ( ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать дизайн карманых календарей

    Необходимо разработать дизайн и макет в векторной графике карманного календарика. Есть старые образцы необходимо добавить логотип компании и провести редизайн. Желательно оставлять заявки с суммой.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка набора логотипов для сайта

    Добрый день. Нам необходимо разработать набор логотипов для сайта. Тематика сайта - медицинский форум (узко направленный). Нужно 4 логотипа (В шапку, для плагина facebook, аватар facebook, для общего аватара ). ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка иллюстрации (графического изображения)

    Необходимо разработать дизайн для графического отображения подписей (названий) разделов на медицинском сайте. Пример того, что мы хотим видеть - http://newhouse.ru/ Картинки нужны уникальные к каждому разделу.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуются авторы для написания медицинских статей.

    Требуются авторы для написания медицинских статей. Тематика узко специализированная. Статей потребуется около 200. Авторские статьи и копирайты рассматриваются отдельно. При хорошем сочетании цена - качество, возможно авторство на постоянной ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

llano
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Написание статьи для женского журнала.
Написание статей
Сергей - отличный заказчик. Почти двухлетнее сотрудничество с небольшими перерывами говорит само за себя! Всем рекомендую!
Работа выполнена в полном объеме и точно в срок! Продолжаем работать со Светланой и по сей день. Тексты выполнены качественно и цены очень лояльные.
Ответный отзыв
ga2team
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Внести изменения в презентацию
Ясно поставленная задача,своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!!!
Отлично выполнена поставленная задача, сроки исполнения минимальные. Будем сотрудничать обязательно!
Ответный отзыв
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Разработать дизайн карманых календарей
Отличный заказчик. Доволен сотрудничеством. Четкое ТЗ. Своевременная оплата.
Отлично выполненная работа в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Разработка иллюстрации (графического изображения)
В целом работать приятно и комфортно. Своевременные комментарии и оплата.Рекомендую!
Работа выполнена превосходно! У нас было много требований к заданию и Татьяна все точно учла в работе. Приятно работать!
Ответный отзыв
natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Требуются авторы для написания медицинских статей.
Написание статей
От сотрудничества с Сергеем остались только положительные впечатления: четкое ТЗ, своевременная оплата в полном объеме, всегда на связи. Буду рада продолжить сотрудничество. Удачи Вам!
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