Требуются авторы для написания медицинских статей.

КопирайтингЗавершен16 заявок876 просмотров
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Требуются авторы для написания медицинских статей.

Тематика узко специализированная. Статей потребуется около 200.

Авторские статьи и копирайты рассматриваются отдельно.

При хорошем сочетании цена - качество, возможно авторство на постоянной основе.

Просьба указывать ваши расценки и по возможности примеры ваших работ.

13 лет назад
Sergey2011
Сергей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
prsh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$200
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик, достойная оплата, быстро. Спасибо.
natainua
Наталья 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$1
От сотрудничества с Сергеем остались только положительные впечатления: четкое ТЗ, своевременная оплата в полном объеме, всегда на связи. Буду рада продолжить сотрудничество. Удачи Вам!
zavs
63 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$600
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно сотрудничать, задание четко сформулировано, оплата моментальная. Рекомендую!
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$200
Работа выполнена в срок, все по ТЗ. Ни каких нареканий. Приятно работать.
Огромное спасибо за ваш выбор. Приятно работать.
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