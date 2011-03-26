Нужен копирайтер на строительную тематику (ворота)

КопирайтингЗакрыт16 заявок348 просмотров
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Надо писать статьи на сайт. В основном про ворота и рольставни.

Жду от вас предложения по цене и пару слов понимаете ли что-то в строительстве.

13 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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