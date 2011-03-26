Нужен копирайтер на строительную тематику (ворота)

Надо читать текст в статьях на сайтах и находить ошибки. Жду от вас примерные цены за работу. И пару слов почему вы хороший корректор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо писать статьи на сайт. В основном про ворота и рольставни.
Жду от вас предложения по цене и пару слов понимаете ли что-то в строительстве.
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