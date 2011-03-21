Нужна дружная компания фрилансеров-рерайтеров

$250
КопирайтингЗакрыт56 заявок860 просмотров
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Оплата 20-25 рублей за килознак.

Статей требуется много, тематика разная.

Предоплат не делаем - сразу говорю.

Оставляйте аськи или почту, но лучше аськи.

13 лет назад
rockwel2000
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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