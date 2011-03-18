Для сайта о праздниках требуется автор (менеджер)

Нужен копирайтер. Оплата 30/1000 зн. Тематика разнообразная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта, который будет посвящен праздникам (поздравления, подарки, история...) требуется автор статей (менеджер проекта) на постоянную работу.
ОПЛАТА – 200-300 рублей (в зависимости от конкретного праздника) за 1 материал о празднике.
Приблизительные темы статей (для январских праздников):
1) Лучшие поздравления с рождеством: прикольные СМС, стихи
2) Лучшие гадания и заговоры перед рождеством
3) День заповедников и национальных парков (11 января)
4) Лучшие поздравления со Старым Новым Годом: прикольные СМС и стихи
5) Лучшие открытки на Татьянин день (Студента)
По темам статей можно сделать вывод, что обычным копирайтингом дело не ограничивается. Там, где нужно, надо будет придумывать прикольные поздравления (уникальные, которые еще не встречались в сети!). Впрочем, требуется сдать готовый материал, поздравления можете заказывать сами у других (функция менеджера).
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ:
- грамотный русский язык, опыт написания уникальных интересных текстов на разные темы по ключевым словам;
- умение писать простенькие смешные стихи, СМС и поздравления;
- умение подготавливать и обрабатывать картинки;
- умение работать с CMS Wordpress (публикация материалов, вставка картинок, вставка ссылок).
Сотрудничество постоянное и длительное, оплата регулярная (по договоренности). Работа интересная, так как сайт для людей и Ваши материалы регулярно будет читать огромное количество людей (планируется охватить все праздники, планы по развитию сайта серьезные).
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