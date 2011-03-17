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Новгород-Северское Полесье расположено на юго-западном склоне Воронежского массива, а глубина залегания кристаллического фундамента здесь колеблется от 100 м (бассейн р. Зноб) до 500-600 м (Новгород-Северский – 384 м, Глухов – 512 м). В отличие от соседнего полесского района оно имеет другое геологическое строение, выражающееся в рельефе, гидрогеологических условиях и процессах почвообразования.

Фундамент перекрывают моноклинальные маломощные осадочные отложения верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Особенно значительную роль в формировании современных физико-географических условий области играют высоко приподнятые над местным базисом эрозии, часто обнажающиеся в речных долинах меловые отложения, представленные мергелем и мелом. В отдельных местах на меловых породах сохранились пятна имеющих незначительную мощность палеогеновых отложений. Чаще всего меловые породы перекрываются небольшой толщей антропогеновых осадков, представленных мореной, водно-ледниковыми, аллювиальными, элювиальными отложениями и лессовидными суглинками.

Важными природными богатствами Новгород-Северского Полесья являются леса, плодородные почвы и реки. Среди полезных ископаемых важное значение имеет сырьё для изготовления строительных материалов, в частности мел. На правобережье Десны известно Разлётское месторождение фосфоритов.

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