Требуются рерайтеры на аналитический проект

Тематика: Бизнес (Отраслевая аналитика)

Обязанности: поиск фото и аналитических стаьей в Интернете в соответствии с рубриками ресурса (hi-tech, металлургия, страхование, банкинг, недвижимость, нефтянка, энергетика, экономика), затем переделка текста и заголовок статьи своими словами. Оплата - 100 руб. за опубликованный аналитическую статью (от 4000 зн. без проб) с фото. В день нужно один-два материала.

P/s

Опыт - с примером по финансово-экономической теме. Объем работы большой и долгосрочныйкак по ТЗ, так и в свободном плавании, рерайтеров требуется несколько.

icq: 377428209