Интернет проекту требуются писатели с чувством юмора для создания качественного контента, способные описать стандартные предложения (ресторан, боулинг, салон красоты) с юмором. Приветствуется креатив, большой полет фантазии. Сотрудничество предполагается на длительной основе. Для начала примерно от 10 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ведение блогов, размещение статей, материалов в сети.
Работа сдельная, постоянная.
Основная тематика: http://wineexpert.kiev.ua/
Нужен специалист для раскрутки материалов (сайт, магазин, товар, идея) в социальных сетях.
Давайте конкретные предложения с конкретными условиями и возможностями.
- Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу хорошего копирайтера для длительного сотрудничества. На начальном этапе объемы небольшие. Важно писать грамотно и интересно (на разные бытовые темы: красота, здоровье, ремонт и т.д.). Прошу указать цену за 1000 знаков.Копирайтинг89 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную работу требуется автор новостей. В данный момент есть 6 сайтов по разным тематикам, нужно регулярно писать для них новости, по 10 новостей в месяц для каждого сайта (итого 60 новостей на март). Ключевое слово ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны начинающие копирайтеры для постоянного сотрудничества. Суть - необходим копирайт статей по психологии. Объём - 2000-3000 знаков без пробелов. Первоначально будут отобраны 2-4 копирайтера Количество - около 2-3 статьи в неделю от каждого. Темы - в основном будут предоставлены, ...Копирайтинг4 исполнителяЗакрыт13 лет назад
На неограниченный срок на сайт 6years.net требуется контент менеджер. Сайт медицинской тематики и создан в помощь студентам. Основные требования к выкладываемому контенту: текст уникальный (копирайт/качественный рерайт) паблик файлы с уникальными описаниями Возможен дополнительный заработок на ф.о. Рассматриваю предложения с ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Для одного из наших проектов требуется копирайтер на немецком языке. Сайт связан с сервисом для взрослых, так что если вас это смущает – не пишите. Моя цена 4 доллара 1000 знаков без пробелов + бонус. На ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Порталу "Новости Мира" требуются авторы с опытом и без него. Работа удаленная. Занятость 1-2 часа в день. Принципы работы: 1) находим свежие интересные новости на пространствах Интернета, 2) переписываем текст так, чтобы уникальность статьи была выше 83% по версии ...Копирайтинг61 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется контент-менеджер со знанием английского. Обязанности: -перевод и публикация новостей (не обязательно точь в точь, главное смысл и удобство чтения) -поиск интересных материалов, их перевод и публикация на сайте Требования: -высокая продуктивность -достаточное знание английского -ответственность -быстрый интернет -желание работать -работы много, так что ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Крупной компании нужны рерайтеры для постоянной удаленной работы. Пожалуйста, присылайте Ваши резюме на [email protected].Копирайтинг41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен человек для постоянного размещения новостей/обзоров/статей в блог игровой тематики. Суть работы: 1. Я предоставляю вам материал темы написания новости(в основном эту будут англо-язычные источники и вам будет нужно написать статью опираясь на исходник) 2. Вы публикуете статью ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад