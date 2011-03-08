Копирайтер, немецкий язык

Требуются пишущие журналисты, редактора, копирайтеры для работы в интернет-магазине товаров народного потребления (темы: освещение, интерьер, текстиль, кухня, дача и др.) Задача: писать небольшие емкие рекламные тексты (2-3 предложения каждый) для разделов на сайте. Работы много! Оплата сдельная! Главное, писать: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для одного из наших проектов требуется копирайтер на немецком языке. Сайт связан с сервисом для взрослых, так что если вас это смущает – не пишите.
Моя цена 4 доллара 1000 знаков без пробелов + бонус. На сегодня надо будет около 10-12 тысяч знаков.
Проект долгосрочный так что если сработаемся работа у вас будет постоянно.
Жду ваших предложений!
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Интернет проекту требуются писатели с чувством юмора для создания качественного контента, способные описать стандартные предложения (ресторан, боулинг, салон красоты) с юмором. Приветствуется креатив, большой полет фантазии. Сотрудничество предполагается на длительной основе. Для начала примерно от 10 ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Порталу "Новости Мира" требуются авторы с опытом и без него. Работа удаленная. Занятость 1-2 часа в день. Принципы работы: 1) находим свежие интересные новости на пространствах Интернета, 2) переписываем текст так, чтобы уникальность статьи была выше 83% по версии ...Копирайтинг61 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется контент-менеджер со знанием английского. Обязанности: -перевод и публикация новостей (не обязательно точь в точь, главное смысл и удобство чтения) -поиск интересных материалов, их перевод и публикация на сайте Требования: -высокая продуктивность -достаточное знание английского -ответственность -быстрый интернет -желание работать -работы много, так что ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Крупной компании нужны рерайтеры для постоянной удаленной работы. Пожалуйста, присылайте Ваши резюме на [email protected].Копирайтинг41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен человек для постоянного размещения новостей/обзоров/статей в блог игровой тематики. Суть работы: 1. Я предоставляю вам материал темы написания новости(в основном эту будут англо-язычные источники и вам будет нужно написать статью опираясь на исходник) 2. Вы публикуете статью ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется копирайтер по тематике SEO смысл достаточно поверхностного характера, главное по теме и грамотно плачу $1,5 за 1к знаков без пробелаКопирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Оплата почасовая – 50 руб/час.. оплата 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа). В начале возможна оплата еженедельно.. Рабочее время ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нахожусь в поиске 2-х помощников: 1 – Рерайтер. Нужен ручной рерайт. Допускаются небольшие орфографические и пунктуационные ошибки в тексте. Обработанный текст может быть на 500 знаков больше или меньше. Главное, чтобы была законченная мысль статьи. Исходники ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
Поиск попирайтеров геймеров онлайн игр Требования: стаж, знания, жаргон в играх; умение вести блоги, придумывать интересные темы по игре ... Перечень игр: 1) World of Warcraft 2) Lineage 2 3) Perfect World 4) RF-online 5) ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад