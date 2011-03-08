Копирайтер, немецкий язык

Для одного из наших проектов требуется копирайтер на немецком языке. Сайт связан с сервисом для взрослых, так что если вас это смущает – не пишите.

Моя цена 4 доллара 1000 знаков без пробелов + бонус. На сегодня надо будет около 10-12 тысяч знаков.

Проект долгосрочный так что если сработаемся работа у вас будет постоянно.

Жду ваших предложений!