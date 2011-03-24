Нужны пишущие журналисты, копирайтеры

КопирайтингЗавершен36 заявок1039 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются пишущие журналисты, редактора, копирайтеры для работы в интернет-магазине товаров народного потребления (темы: освещение, интерьер, текстиль, кухня, дача и др.)

Задача: писать небольшие емкие рекламные тексты (2-3 предложения каждый) для разделов на сайте.

Работы много!

Оплата сдельная!

Главное, писать: 1) грамотно, 2) стилистически грамотно, 3) читаемо, 4) доля креатива и фантазии нигде не бывает лишней!

Для всех кандидатов предусмотрено маленькое тестовое задание, оно в приложении и соотвествует тому, чем вам придется заниматься в случае успешного его выполнения.

Просьба указывать в заявках электронную почту, иначе как с вами связаться?! Спасибо!

13 лет назад
sensation
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Sharshova
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$100
Замечательный работник! Сотрудничаем длительное время. Выдает качественные тексты (и стилистически, и грамматически), в больших объемах и в короткие сроки. А это редкость. Отлично поработала для нашего интернет-магазина, писать может на любую тему и все обрисует, как надо! Очень довольны сотрудничеством и надеемся на продолжение!
Хороший заказчик, своевременная оплата и понятное ТЗ. Была рада сотрудничеству
  • Похожие заказы

  • Контент-менеджер

    Нахожусь в поиске 2-х помощников: 1 – Рерайтер. Нужен ручной рерайт. Допускаются небольшие орфографические и пунктуационные ошибки в тексте. Обработанный текст может быть на 500 знаков больше или меньше. Главное, чтобы была законченная мысль статьи. Исходники ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен SEO-копирайтер

    Компания работает в области строительства и ремонта. Требуется SEO-копирайтер для наполнения контента (убеждение поискового робота максимально «заметить» данный сайт в Интернет-пространстве). Рерайт наш исходник (наши ключевые слова) 1 уе за 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочно требуется копирайтер

    Здравствуйте! Есть 2 проекта по продвижению сайтов Нужен копирайтер, а возможно даже 2 Желательно в Питере чтобы с оплатой проблем не было Но можно и из других городов Ася 391856219 скайп disigner5 Обращайтесь!!!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен копирайтер + фотошоп, тематика юмор

    $50

    Нужен копирайтер с отличным чувством юмора и навыками работы в Фотошопе . Владение английским: не обязательно, но умение понимать смысл прочитанного – Преимущество. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Перевод текстов, редактирование изображений, занесение данных на вебсайт. РАСПИСАНИЕ: 1 раз ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужен рерайтер(ы)

    $100

    Требуется несколько статей (рерайт) распространенных тематик. Исходники очень желательно найти самим. Размер одной статьи ок. 1000 символов. Оплата - до 0,8$/1К зн. При условии быстрого и качественного выполнения работы возможно постоянное сотрудничество.

    Копирайтинг62 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу помощника

    Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Знания html, php, css – приветствуются.. Оплата почасовая – для начала 40 руб/час.. через неделю – 50 руб/час.. оплата 2 раза ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Технический писатель

    Написание технической документации на дорабатываемое и разрабатываемое программное обеспечение (системы электронного финансового документооборота, банковские информационно-платежные системы (Клиент-банк), телефонные CRM-системы).

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется маркетолог

    $1000

    Требуется маркетолог на постоянную удаленную работу. Текущая задача - разработка рекламной стратегии сайта по продаже рефератов, курсовых и дипломных работ. Оплата 1000 руб.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Журналист

    $1000

    Интернет СМИ требуются журналисты-рерайтеры в офис (с 9 до 18) Требования: -Грамотность -Исполнительность -Быстрая скорость печати -Адекватность (!)

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад