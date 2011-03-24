Нужны пишущие журналисты, копирайтеры

Требуются пишущие журналисты, редактора, копирайтеры для работы в интернет-магазине товаров народного потребления (темы: освещение, интерьер, текстиль, кухня, дача и др.)

Задача: писать небольшие емкие рекламные тексты (2-3 предложения каждый) для разделов на сайте.

Работы много!

Оплата сдельная!

Главное, писать: 1) грамотно, 2) стилистически грамотно, 3) читаемо, 4) доля креатива и фантазии нигде не бывает лишней!

Для всех кандидатов предусмотрено маленькое тестовое задание, оно в приложении и соотвествует тому, чем вам придется заниматься в случае успешного его выполнения.

Просьба указывать в заявках электронную почту, иначе как с вами связаться?! Спасибо!