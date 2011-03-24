Нужны пишущие журналисты, копирайтеры

Нахожусь в поиске 2-х помощников: 1 – Рерайтер. Нужен ручной рерайт. Допускаются небольшие орфографические и пунктуационные ошибки в тексте. Обработанный текст может быть на 500 знаков больше или меньше. Главное, чтобы была законченная мысль статьи. Исходники ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются пишущие журналисты, редактора, копирайтеры для работы в интернет-магазине товаров народного потребления (темы: освещение, интерьер, текстиль, кухня, дача и др.)
Задача: писать небольшие емкие рекламные тексты (2-3 предложения каждый) для разделов на сайте.
Работы много!
Оплата сдельная!
Главное, писать: 1) грамотно, 2) стилистически грамотно, 3) читаемо, 4) доля креатива и фантазии нигде не бывает лишней!
Для всех кандидатов предусмотрено маленькое тестовое задание, оно в приложении и соотвествует тому, чем вам придется заниматься в случае успешного его выполнения.
Просьба указывать в заявках электронную почту, иначе как с вами связаться?! Спасибо!
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