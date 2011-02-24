Тип работы 1. Написание небольших статей (обзоров, пресс-релизов) (от 1000 символов). Заказы поставляются ежедневно (3-15 статей), сроки - обед следующего дня. В заказе указывается название статьи и ключевые слова, которые нужно употребить. Стоимость одной статьи ...
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Требуется маркетолог на постоянную удаленную работу. Текущая задача - разработка рекламной стратегии сайта по продаже рефератов, курсовых и дипломных работ. Оплата 1000 руб.
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