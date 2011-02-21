Нужен ответственный рерайтер со знанием игровой сферы.

Основная задача – рерайтить обзоры MMORPG игр на уровне wikipedia. Например, тот же WoW – 38000 зн. б.п. Помимо этого, будет очень много работы по остальным жанрам, так что знать нужно обо всех направлениях.

Объем работы (около 1000000 зн) может быть отдан одному исполнителю, при приличных темпах работы.

Обязательное условие – отсутствие пунктуационных, орфографических и стилистических ошибок. Не уверены в себе – заявку не подавайте.

В заявке напишите о своем игровом опыте и сколько знаков в день сможете рерайтить (не ниже 25000).