Тематическому сайту требуется контент менеджер+рирайт. Основные обязанности: ежедневно обновлять новости, источники есть. Рирайт статей 10-12 в неделю. 1-2 интервью по телефону в неделю. Заполнение периодической информацией других разделов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный рерайтер со знанием игровой сферы.
Основная задача – рерайтить обзоры MMORPG игр на уровне wikipedia. Например, тот же WoW – 38000 зн. б.п. Помимо этого, будет очень много работы по остальным жанрам, так что знать нужно обо всех направлениях.
Объем работы (около 1000000 зн) может быть отдан одному исполнителю, при приличных темпах работы.
Обязательное условие – отсутствие пунктуационных, орфографических и стилистических ошибок. Не уверены в себе – заявку не подавайте.
В заявке напишите о своем игровом опыте и сколько знаков в день сможете рерайтить (не ниже 25000).
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