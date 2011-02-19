Требуется редактор портала

Тематическому сайту требуется контент менеджер+рирайт. Основные обязанности: ежедневно обновлять новости, источники есть. Рирайт статей 10-12 в неделю. 1-2 интервью по телефону в неделю. Заполнение периодической информацией других разделов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к главному редактору Gigamark.com (движок Жумла):
1. Публикация пресс-релизов;
2. Публикация статей сторонних авторов;
3. Рецензирование статей других авторов – 5$;
4. Написание и публикация уникальных новостей (перевод, рерайтинг) 4-5 в день, 1,5$ за одну новость;
5. Координация авторов (кто где что взял на тест, кто и что пишет и т.д.);
6. Перепубликация обзоров на сторонних ресурсах;
7. Замена опроса раз в месяц;
8. Написание дайджеста на основании релизов – 25$
9. Поиск новых авторов;
10. Администрирование раздела объявлений, форума, каталога сайтов;
11. Размещение баннеров, рекламных блоков;
12. Следить за работоспособностью сайта, по возможности устранять поломки или решать эти вопросы с тем, кто это может устранить (оплата сдельно, если требуется вовлечение стороннего человека)
13. Перевод и адаптация 2-3 статей в месяц с хардваресикретс 20$.
Зарплата 250$, строки, где не указана оплата входят в стоимость.
Ссылку на те проекты что вы уже вели или опишите чем вы лучше других.
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