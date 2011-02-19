Требуется редактор портала

Требования к главному редактору Gigamark.com (движок Жумла):

1. Публикация пресс-релизов;

2. Публикация статей сторонних авторов;

3. Рецензирование статей других авторов – 5$;

4. Написание и публикация уникальных новостей (перевод, рерайтинг) 4-5 в день, 1,5$ за одну новость;

5. Координация авторов (кто где что взял на тест, кто и что пишет и т.д.);

6. Перепубликация обзоров на сторонних ресурсах;

7. Замена опроса раз в месяц;

8. Написание дайджеста на основании релизов – 25$

9. Поиск новых авторов;

10. Администрирование раздела объявлений, форума, каталога сайтов;

11. Размещение баннеров, рекламных блоков;

12. Следить за работоспособностью сайта, по возможности устранять поломки или решать эти вопросы с тем, кто это может устранить (оплата сдельно, если требуется вовлечение стороннего человека)

13. Перевод и адаптация 2-3 статей в месяц с хардваресикретс 20$.

Зарплата 250$, строки, где не указана оплата входят в стоимость.

Ссылку на те проекты что вы уже вели или опишите чем вы лучше других.