Новостник. Высокие требования!

Ищу новостного редактора (рерайтера) по тематике покер. Три профильных сайта нуждаются в заполнении новостями. Сотрудничество – до года.

Ищу райтера, хорошо разбирающегося (!) в покере, который не испытывает проблем (!) с правописанием. Подчёркиваю: если не имеете языкового чутья, пишете с ошибками – не отвечайте! Я по образованию филолог и с малограмотными товарищами даже обсуждать ничего не буду. Знания о покере также первостепенны.

В сутки на каждый сайт – 8 тысяч знаков. Расценка – 1 $ за 1000 знаков. Итого в месяц – от 240 $.

Условия оплаты – любые.