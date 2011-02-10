Приглашаем копирайтеров

Добрый день!

Команда FPM приглашает к сотрудничеству копирайтеров и рерайтеров, пишущих на различные тематики. Пожелание: специалистам, пишущим на все подряд тематики без разбора, а также новичкам во фрилансе, не беспокоить. Особое внимание уделим специалистам, пишущим на иностранных языках.

Мы обязательно предложим вам сотрудничество, если:

* у вас есть аська или скайп, а также телефон для экстренной связи,

* вы находитесь онлайн в течение рабочего дня с 10 до 18 по Москве и при работе над заказом,

* имеете портфолио и отзывы,

* предлагаете адекватные цены на свои услуги. От ваших ставок также зависит количество предложенной работы.

Предложения оставляйте только в проекте. Мы обязательно с вами свяжемся.

Спасибо!