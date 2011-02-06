Нужен копирайтер для постоянного сотрудничества

Задание носило специфический характер. В ходе его выполнения сменил двух копирайтеров. В итоге выбрал Дарью и не ошибся. Что понравилось в работе с Дарьей: 1) грамотная письменная речь и большой словарный запас; 2) творческий подход к вопросам, которые требовали не просто обобщения и систематизации фактов, но и включения собственного воображения; 3) изложение материала ясно, четко, по существу, без «воды» и речевых штампов; 4) соблюдение требований жанра, в котором нужно было выполнить задание.