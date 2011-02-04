Рерайтер новостей на итернет тематику (постоянка)

На постоянную работу требуется несколько исполнителей.

Тематика: интернет новости и события.

Вы должны уметь отличить домен от хостинга и стартап от дизайна. Источники для рерайта предоставим. Новость должна получатся не меньше 1000 знаков. Ежедневно один исполнитель должен выполнять 10 новостей и до 18.00 по МСК скидывать их на почту.

Оплата раз в две недели - 50 вмз.

Если в вашем портфолио есть подобные работы - отлично, скидывайте ссылки на них в комментариях.

Спасибо!