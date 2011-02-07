Журналист для ведения новостной ленты

Добрый день, на вакансию сео-писателя как с "ре-" так и "копи-" райтерскими обязанностями приглашается исключительно на постоянной основе с возрастающими объемами заказов ответственный, понятливый сотрудник. Для кого это вакансия предназначена: - для простого, трудолюбивого; - для нацеленного на постепенный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проекту с посещаемостью 10тыс в день требуется журналист на постоянной для ведения ленты новостей.
Требования к кандидату:
- грамотный и легкий к восприятию язык
- опыт работы в печатных или электронных СМИ (присылайте примеры ваших новостей)
- опыт работы в тематике Шоу Бизнеса приветствуется
- если вы из Киева тоже дополнительный плюс.
Оплата 1уе за 1000 символов.
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