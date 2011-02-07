Журналист для ведения новостной ленты

Ищу грамотного, увлеченного и разбирающегося в теме человека. Нужны (сначала для интернет магазина, а, в перспективе, и для других целей) небольшие, но зажигательные мотивирующие продающие тексты на тему детских товаров, детства и т.п. тем. Мы с вами ...