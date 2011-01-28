Ищу грамотного, увлеченного и разбирающегося в теме человека. Нужны (сначала для интернет магазина, а, в перспективе, и для других целей) небольшие, но зажигательные мотивирующие продающие тексты на тему детских товаров, детства и т.п. тем. Мы с вами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайтер для подготовки альманаха.Тематика-приключения,история.Жду предложений от заинтересованных.Форма оплаты-электронный платеж.Цену прошу назвать Вашу...Заказчик-новое издательство,так что,если сработаемся,то надолго.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
В ваши обязанности будет входить делать уникальные тексты связанные с сайтостроением и с раскруткой сайта. Цена, конкретика в icq# 625058385Копирайтинг22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $70
В компанию на удаленную попроектную работу требуется технический писатель для написания ТЗ и спецификаций, пользовательской документации. Требования: — понимание специфики мобильных приложений, в частности приложений под iOS; — умение грамотно писать и структурировать технические тексты; — умение самостоятельно осваивать ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Задачи на вакансию - ПОИСК и перевод технических статей и обзоров. Тематика - теоретические статьи по выбору компьютерного железа, истории железа, различной аналитике, включая серверное и телекоммуникационное оборудование. Объём статьи, в среднем, 6-10 кб русскоязычного текста. Оплата - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется умелый с опытом сео-писатель, рерайтер, копирайтер и просто ответственный человек. Небольшая стоимость статей (1 у.е.) компенсируется ежедневностью, постоянством и небольшим обьемом статьи.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Итак, в связи с расширением нам требуется еще один копирайтер, который будет время от времени привлекаться к сотрудничеству. Требования: 1. умение связно писать 2. толерантность к правкам 3. хороший английский ваша цена – 1.8-2.1 доллара за 1000 знаков без пробелов. Также ...Закрыт13 лет назад
Требования: Опыт написание статей на спортивные темы в рубрику формула 1. Знание о формула 1. Наличие стиля Навык рерайтинга статей с других новостных сайтовКопирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Основные требования: 1) Знание юридической тематики 2) Отличное владение русским языком 3) Умение создавать оригинальные тексты, написанные языком, понятным обывателю 4) Способность создавать текст 100% воздействующий на эмоции потенциального клиента Обязанности: Написание статей и других материалов на сайтЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Приглашаем к сотрудничеству СЕО-копирайтеров, СЕО-редакторов, СЕО-рерайтеров и СЕО-оптимизаторов статей – С ОПЫТОМ И БЕЗ. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА 3-Й ПУНКТ! 1. Обязательные требования: 1.1. ХОРОШИЙ ГРАМОТНЫЙ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 1.2. Креативный подход к выполнению работы, ...Закрыт13 лет назад
- $200
Нужно будет делать описания к видео роликам, находить тематические фото и видео при их отсутствии, брать идеи при этом можно будет с других сайтов. Понадобится делать 10-20 статей в день, статьи от 800 знаков. Оклад ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад