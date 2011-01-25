Английский копирайтер, постоянное сотрудничество

Итак, в связи с расширением нам требуется еще один копирайтер, который будет время от времени привлекаться к сотрудничеству.

Требования:

1. умение связно писать

2. толерантность к правкам

3. хороший английский

ваша цена – 1.8-2.1 доллара за 1000 знаков без пробелов.

Также неплохо было бы услышать ваши расценки на рерайт – в пределах 0,8 меня бы устроило, всегда есть объем

Предлагайте свои кандидатуры, можно пару примеров работ если хотите показать. Заранее всем спасибо,

Константин