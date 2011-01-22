Требуется рерайтер для новостного Интернет-ресурса

$100
КопирайтингЗавершен48 заявок887 просмотров
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Требуется рерайтер для новостного Интернет-ресурса. Тематика: Бизнес новости.

Обязанности: поиск фото и текстовой новостной информации в Интернете в соответствии с рубриками ресурса (недвижимость, банки, налоги, инвестиции, валюта и т.п.), затем переделка текста информации своими словами. Оплата за опубликованный материал - 30 руб. за опубликованную короткую заметку (1000 знаков) с фото. В день нужно один-два материала.

13 лет назад
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранные исполнители
tanya82s
Татьяна 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$20
Отличный специалист, качественные, читабельные тексты. Рекомендую!
Отличный заказчик! Своевременная оплата, приятное общение, интересная работа! Всем рекомендую!
volchanova
Татьяна 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$1
miha_s
Михаил 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1
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