Здравствуйте. На постоянную удаленную работу требуются копирайтер, для текстового наполнения сайта http://visage.biz.ua/ и поддержки. Задачи: - Поиск актуальной информации в интернете, которая соответствует тематики сайта - Размещение информации на сайте (управление через панель управления) - Друпал - Продвижение сайта в ...
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Требуется рерайтер для новостного Интернет-ресурса. Тематика: Бизнес новости.
Обязанности: поиск фото и текстовой новостной информации в Интернете в соответствии с рубриками ресурса (недвижимость, банки, налоги, инвестиции, валюта и т.п.), затем переделка текста информации своими словами. Оплата за опубликованный материал - 30 руб. за опубликованную короткую заметку (1000 знаков) с фото. В день нужно один-два материала.
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