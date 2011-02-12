То, что Вам нужно! Качество, грамотность, читабельность!

ВНИМАНИЕ: информация предоставляется эксклюзивно для заказчиков, которые ищут ответственного и грамотного исполнителя!

В перечне основных услуг значатся:

* копирайт – $1,5 - $1,8 (максимальная уникальность);

* рерайт - $1 – 1,5 (минимум 2 источника);

* SEO - $2 - $3;

/ всегда нескучные и читабельные/

** САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ написание научных работ (специальность «Психология»).

В качестве бонуса прилагаются:

/грамотность;

/оригинальность;

/креативность;

/находчивость;

/обязательность;

/работоспособность/

Меня интересует то, чем я занимаюсь. Это стимулирует развиваться и усовершенствовать профессиональные навыки! В силу этого, подхожу к любой работе с ответственностью.

Цель деятельности – качественное решение поставленной задачи в указанные сроки.