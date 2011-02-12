volchanova

Татьяна volchanova

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
То, что Вам нужно! Качество, грамотность, читабельность!

ВНИМАНИЕ: информация предоставляется эксклюзивно для заказчиков, которые ищут ответственного и грамотного исполнителя!

В перечне основных услуг значатся:

* копирайт – $1,5 - $1,8 (максимальная уникальность);

* рерайт - $1 – 1,5 (минимум 2 источника);

* SEO - $2 - $3;

/ всегда нескучные и читабельные/

** САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ написание научных работ (специальность «Психология»).

В качестве бонуса прилагаются:

/грамотность;

/оригинальность;

/креативность;

/находчивость;

/обязательность;

/работоспособность/

Меня интересует то, чем я занимаюсь. Это стимулирует развиваться и усовершенствовать профессиональные навыки! В силу этого, подхожу к любой работе с ответственностью.

Цель деятельности – качественное решение поставленной задачи в указанные сроки.

Отзывы заказчиков

Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
14 лет назад
На основе статьи - написать тексты для сайта
Качественная работа. Очень приятно было сотрудничать. Отличная исполнительница!
Cпасибо, Ване, огромное! Было приятно работать!!!! Внятное задание и быстрая оплата! РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$12
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по педагогике
Получила от Татьяны очень профессионально выполненную работу. Это при том, что сроки были предельно сжаты. Несколько совсем незначительных правок (корректировка исходя из пожеланий клиента) были внесены моментально. Все отлично! Большое спасибо!
Инна! Спасибо Вам огромное за приятное сотрудничество! К сведению фрилансеров: тактичный и обходительный работодатель. Оплата - своевременная, все замечания по существу. На заметку работодателей: ответственный профессионал, мастер своего дела. Надеюсь на продолжительное общение с Вами.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#867
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3333