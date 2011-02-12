ВНИМАНИЕ: информация предоставляется эксклюзивно для заказчиков, которые ищут ответственного и грамотного исполнителя!
В перечне основных услуг значатся:
* копирайт – $1,5 - $1,8 (максимальная уникальность);
* рерайт - $1 – 1,5 (минимум 2 источника);
* SEO - $2 - $3;
/ всегда нескучные и читабельные/
** САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ написание научных работ (специальность «Психология»).
В качестве бонуса прилагаются:
/грамотность;
/оригинальность;
/креативность;
/находчивость;
/обязательность;
/работоспособность/
Меня интересует то, чем я занимаюсь. Это стимулирует развиваться и усовершенствовать профессиональные навыки! В силу этого, подхожу к любой работе с ответственностью.
Цель деятельности – качественное решение поставленной задачи в указанные сроки.