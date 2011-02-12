Курсовая по педагогике

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки220 просмотров

Курсовая 15 страниц. Все требования и условия во вложенном файле.

Очень важно выполнение сроков работы (вечер вторника- утро среды).

Пожалуйста, ТОЛЬКО В ПРОЕКТЕ, вместе с заявкой напишите тему, которую вы можете взять.

Успешной работы!

14 лет назад
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
22 дня назад

Выбранные исполнители

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Огромное спасибо за работу!
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!
jonclier
Мария 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
volchanova
Татьяна 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Получила от Татьяны очень профессионально выполненную работу. Это при том, что сроки были предельно сжаты. Несколько совсем незначительных правок (корректировка исходя из пожеланий клиента) были внесены моментально. Все отлично! Большое спасибо!
Инна! Спасибо Вам огромное за приятное сотрудничество! К сведению фрилансеров: тактичный и обходительный работодатель. Оплата - своевременная, все замечания по существу. На заметку работодателей: ответственный профессионал, мастер своего дела. Надеюсь на продолжительное общение с Вами.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
jonclier
Мария 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
volchanova
Татьяна 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад