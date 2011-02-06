Требуется диплом на тему "склепы с уступчатым перекрытием в античной архитектуре северного причерноморья". гл.1: истоки традиции строительства... гл.2: классификация...
Реферат по трудовому праву Франции
Нужен реферат по любому из аспектов трудового права Франции. Объем 20-30 страниц. Обязательно использовать французские и/или переводные источники.
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