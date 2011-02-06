Реферат по трудовому праву Франции

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки194 просмотра

Нужен реферат по любому из аспектов трудового права Франции. Объем 20-30 страниц. Обязательно использовать французские и/или переводные источники.

14 лет назад
bozka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Все вовремя и без проблем. спасибо
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад