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Закрыт4 заявки213 просмотров

Курсовая работа "Методы оценки экономического потенциала таможенной территории России"

3 главы, 35 листов, новая статистика 2009-2010

Срок 5 февраля

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

vikastru
Татьяна 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$20
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vikastru
Татьяна 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад