Доработка дипломной

Замечания преподавателя:

Параграф 2.1. Где сам анализ тенденций отрасли. Я увидела только характеристику организации.

В параграфе 2.2 как раз и нужно дать общую характеристику фирмы, рассчитать финансовые показатели, сделать анализ.

Параграф 2.3. Нужно убрать выдержки из устава. Там нет ничего нового и интересного. В данном параграфе нужно анализировать организационную структуру управления фирмы, ее преимущества и недостатки.

Параграф 2.4. Начали нормально, затем ушли от темы. Нужно переделать.