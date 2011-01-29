Дипломная работа_управление ликвидностью

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Закрыт4 заявки180 просмотров

Тема диплома - Управление ликвидностью коммерческой организации (на примере)

Предприятие розничной торговле продажа медицинских и ортопедических изделий. Организация так-же занимается оптовой торговлей.

Срок сдачи диплома-конец февраля. Срок сдачи преддипломной практики к диплому- середина февраля.

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14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

NiceBoss
Любава 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$130
8 дней

Заявки фрилансеров

NiceBoss
Любава 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад