Реферат, курсовая по лингвистике

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Закрыт7 заявок254 просмотра

Реферат, курсовая по лингвистике на тему "Языковые средства выражения издевки (сарказм, ирония и т.д.)" . В английском языке.

14 лет назад
amster88
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
5 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад