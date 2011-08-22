amster88

Максим amster88

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Услуги администратора | DirectAdmin/Unix/Web

    Необходимо сделать следующее: -Сейчас сервер имеет 1 основной ip и несколько дополнительно подключенных -На сервере размещены несколько доменов. -Каждый домен имеет свои ns-ы (пример, domain1.com имеет ns1.domain1.com -&gt; ip1 и ...

    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб интерфейс/статистика

    Необходимо сделать веб интерфейс со статистикой по моим данным Краткое описание функций: 1. Главная страница админки представляет собой сводную таблицу по всем сайтам (которые я загружаю в систему). Вывод построчный по ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нестандартная верстка

    Имеется сверстанный дизайн, html + css. Сайт имеет шапку, сайдбар, футер и основную часть. Небходимо сделать все картинками, оставив текстовой только центральную часть. То есть должно быть 3 картинки - футер, хеадер, сайдбар ...

    CSSHTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка wordpress

    Вот сайт gt-rr.com если представить его блогом, то должно быть, что при переходе по верхним меню будет меняться дизайн сайта, 4 ссылки - 4 дизайна, чтобы было понятно, например Лето, Осень, Зима, Весна. ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отобразить картинку поверх сайта + подписи

    Пример того, что мне нужно: http://www.rusilovo.ru/ нажать на "Обзор базы отдыха" Нужно сделать также, карту предоставляю. Необходимо показывать её поверх сайта и нанести надписи, как в примере

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настройка wordpress

    Вот сайт gt-rr.com если представить его блогом, то должно быть, что при переходе по верхним меню будет меняться дизайн сайта, 4 ссылки - 4 дизайна, чтобы было понятно, например Лето, Осень, Зима, Весна. для ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Карта местности

    Необходимо сделать "Обзор базы отдыха", как на сайте http://rusilovo.ru Указывайте обязательно, что для такой карты необходимо: если фото, то какие и так далее Имеются фото всей базы и всех домиков, по ним можно ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка Wordpress

    Необходим дизайн и верстка wp блога. Будет 4 дизайна на следующие темы: Автомобили, Финансы, Спорт, Япония. Эти темы будут названиями категорий. При переходе на каждую, должен будет меняться дизайн (шапка, футер, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 3D обзор базы

    Необходимо сделать 3d обзор, как у сайта http://www.rusilovo.ru/ на вкладке 3d обзор Жду ваших предложений

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по философии с техническим уклоном

    Есть тема диплома, как и сам димплом - "Структурно-параметрический синтез многосвязных систем управления" Необходимо написать реферат по философии - историко-философские аспекты вот этой вот темы. Примерное содержание: Философское понятие системы: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дописать главу курсовой по лингвистике.

    Тема "Языковые средства выражения издевки (сарказм, ирония и т.д.)" Необходимо написать следующее: актуальность, цели, задачи выбранной темы. И нужны порядка 10 примеров (можно больше) следующего плана: берется книга на английском языке (худ. литература) и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

sokolonni
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Отобразить картинку поверх сайта + подписи
Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую как хорошего заказчика.
Все сделал так, как и обещал и точно в срок.
Ответный отзыв
snowwons
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Настройка wordpress
WordPress
Чёткое ТЗ, быстрая проверка и оплата работы