Необходимо сделать следующее: -Сейчас сервер имеет 1 основной ip и несколько дополнительно подключенных -На сервере размещены несколько доменов. -Каждый домен имеет свои ns-ы (пример, domain1.com имеет ns1.domain1.com -> ip1 и ...
- Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать веб интерфейс со статистикой по моим данным Краткое описание функций: 1. Главная страница админки представляет собой сводную таблицу по всем сайтам (которые я загружаю в систему). Вывод построчный по ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется сверстанный дизайн, html + css. Сайт имеет шапку, сайдбар, футер и основную часть. Небходимо сделать все картинками, оставив текстовой только центральную часть. То есть должно быть 3 картинки - футер, хеадер, сайдбар ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Вот сайт gt-rr.com если представить его блогом, то должно быть, что при переходе по верхним меню будет меняться дизайн сайта, 4 ссылки - 4 дизайна, чтобы было понятно, например Лето, Осень, Зима, Весна. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Пример того, что мне нужно: http://www.rusilovo.ru/ нажать на "Обзор базы отдыха" Нужно сделать также, карту предоставляю. Необходимо показывать её поверх сайта и нанести надписи, как в примереHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Вот сайт gt-rr.com если представить его блогом, то должно быть, что при переходе по верхним меню будет меняться дизайн сайта, 4 ссылки - 4 дизайна, чтобы было понятно, например Лето, Осень, Зима, Весна. для ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Качественный рерайт текста фармацевтической тематики текст в приложенииКопирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать "Обзор базы отдыха", как на сайте http://rusilovo.ru Указывайте обязательно, что для такой карты необходимо: если фото, то какие и так далее Имеются фото всей базы и всех домиков, по ним можно ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим дизайн и верстка wp блога. Будет 4 дизайна на следующие темы: Автомобили, Финансы, Спорт, Япония. Эти темы будут названиями категорий. При переходе на каждую, должен будет меняться дизайн (шапка, футер, ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать 3d обзор, как у сайта http://www.rusilovo.ru/ на вкладке 3d обзор Жду ваших предложений3D-графика14 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть тема диплома, как и сам димплом - "Структурно-параметрический синтез многосвязных систем управления" Необходимо написать реферат по философии - историко-философские аспекты вот этой вот темы. Примерное содержание: Философское понятие системы: ...Завершен14 лет назад
Текст в приложенииПереводы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Тема "Языковые средства выражения издевки (сарказм, ирония и т.д.)" Необходимо написать следующее: актуальность, цели, задачи выбранной темы. И нужны порядка 10 примеров (можно больше) следующего плана: берется книга на английском языке (худ. литература) и ...Закрыт14 лет назад
Реферат, курсовая по лингвистике на тему "Языковые средства выражения издевки (сарказм, ирония и т.д.)" . В английском языке.Закрыт14 лет назад