Отобразить картинку поверх сайта + подписи

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок245 просмотров

Пример того, что мне нужно: http://www.rusilovo.ru/ нажать на "Обзор базы отдыха"

Нужно сделать также, карту предоставляю. Необходимо показывать её поверх сайта и нанести надписи, как в примере

14 лет назад
amster88
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sokolonni
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Все сделал так, как и обещал и точно в срок.
Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

sokolonni
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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