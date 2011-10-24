Необходимо сверстать сайт http://obmenservice.ru На данный момент там стоит шаблон по умолчанию, от производителя скрипта. Имеется специально под этот скрипт нарисованный дизайн. Задача исполнителя сверстать это все. Также предоставляю документацию по скрипту на русском ...
Отобразить картинку поверх сайта + подписи
Пример того, что мне нужно: http://www.rusilovo.ru/ нажать на "Обзор базы отдыха"
Нужно сделать также, карту предоставляю. Необходимо показывать её поверх сайта и нанести надписи, как в примере
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