Поправить баги верстки

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Закрыт2 заявки161 просмотр

Сайт nravitsa-nosi.ru

В ФФ 2, ФФ 3.6, опера 8 на странице категории половина товарных предложений перекрывается текстом нижним.

http://browsershots.org/http://nravitsa-nosi.ru/category/krossovki_puma_men/

200 руб / час, тестируем потом отображение через:

http://browsershots.org/http://nravitsa-nosi.ru/category/krossovki_puma_men/

главная задача Сафари, ИЕ7+, ФФ2+, Опера, Хром было одинаковое отображение

14 лет назад
maxburov
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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