Верстка валидного html/css макета

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок198 просмотров

Имеется готовый дизайн-макет сайта.

Требуется сверстать в точности с указаными размерами.

Срок два дня.

CSSHTML
14 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
Как всегда - только рад : )
Понравилось сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка шаблона на Drupal

    $100

    Есть сайт на drupal 6. Cделан в артистире, что не есть хорошо (к дизайну претензий нет), необходимо переверстать шаблон, с сохранением функциональности, и натянуть на существующий сайт + правка главной. Писать, если понимаете, что ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка меню

    Здравствуйте! Необходимо кроссбаузерно сверстать меню, не используя картинок. Описание и внешний вид меню во вложении. Жду ваших предложений по стоимости и срокам.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под шаблон сайта

    Для сайта почтовой системы, необходимо сверстать шаблон. Сайт на основе продукта [http://www.b1gmail.com], который имеет шаблонизацию. Новый дизайн всех страниц, будет предоставлен в PSD формате. Задача грамотно сверстать, чтобы верстка соответствала макету, а так же, ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка и программирование Virtuemart

    Необходима верстка и программирование магазина Virtuemart. Задача: изменение логики работы , fly page, корзины процесса оформления заказа. объем работы: стандартный набор функций для толкового магазина Нужен человек, который ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт ucoz

    Необходимо на шаблоне UCOZa сделать легкие изменения в дизайне: заменить шапку, подвал, цветовую гамму сайта.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка, поддержка

    $1000

    Верстка и поддержка сайта www.gt-trader.com.ua, развитие функционала. Желательно специалист в Киеве. Желательно раз в неделю появлятся в офисе для обсуждения сложных заданий. Оплата сдельная по счетам исполнителя. Предполагаемый объем работ 300 долл в месяц.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правка сайта

    $50

    Здравствуйте. Нужно подправить сайт немного, смотрите техническое задание в видео-формате - http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin22.rar. http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin.rar Если сделаете хорошо, будут заказы покрупнее. Оплачу за часы работы.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад