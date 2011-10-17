Правка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки219 просмотров

Здравствуйте.

Нужно подправить сайт немного, смотрите техническое задание в видео-формате - http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin22.rar.

http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin.rar

Если сделаете хорошо, будут заказы покрупнее. Оплачу за часы работы.

14 лет назад
Egor_110
Егор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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