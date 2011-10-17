Есть разработанный дизайн сайта в слоях, Необходима верстка шаблонов под Joomla
Правка сайта
Здравствуйте.
Нужно подправить сайт немного, смотрите техническое задание в видео-формате - http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin22.rar.
http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin.rar
Если сделаете хорошо, будут заказы покрупнее. Оплачу за часы работы.
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