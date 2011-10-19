Верстка дизайна для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок280 просмотров

Есть разработанный дизайн сайта в слоях,

Необходима верстка шаблонов под Joomla

Joomla
14 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dbondarchuck
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Работа была сделана быстро и качественно, тут же вносились правки. Молодец, мы остались довольны!
Отличный заказчик. Приятное общение, конструктивный диалог, четкие ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

dbondarchuck
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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