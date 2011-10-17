Нужно сверстать простенький HTML шаблон

В общем надо сверстать HTML шаблон. В макете 4 страницы. Подробности ниже.

Скриншоты макета:

Скриншот 1: http://www.weblancer.net/users/Stipkor/portfolio/1309667.html#item

Скриншот 2: http://www.weblancer.net/users/Stipkor/portfolio/1309669.html#item

Скриншот 3: http://www.weblancer.net/users/Stipkor/portfolio/1309670.html#item

Скриншот 4: http://www.weblancer.net/users/Stipkor/portfolio/1309674.html#item

Макет сам по себе лёгкий, но надо сделать (как видно на 4м скриншоте) форму обратной связи, в которой будут писаться отзывы.