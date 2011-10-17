Нужно чтоб веб сайт www.original.in.ua выглядел так как он выглядит в браузере Chrome, нужно оптимизировать под основные интернет браузеры (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari). Сайт выполнен в джумле, также одинаково должны работать все модули (Фотки, ...
Поправить верстку
http://cms9-3.prgmm.ru/glavnaja.page
страница нужно чтобы футер был прилеплен к низу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
Необходима верстка интернет-магазина c натяжкой под PHPShop Бюджет 100у.е. Сроки до 4х суток. Дизайн всех страничек готов. Просьба писать на почту [email protected]Закрыт13 лет назад
- $80
Есть шаблон сделанный на smarty , который стоит на самописной cms , его необходимо полностью перенести на joomla шаблон, сайт : 22clinic.ru все файлы предоставляю после договоренности о сотрудничестве.HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на темплейтах. Нужно оптимизировать шаблоны дизайна под SEO. Убрать лишнее с точки зрения SEO в noindex, оптимизировать код, выделить заголовками H1-H6 нужное, оформить альтернативными подписями визуальные элементы. За подробностями в аську 484 664 ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $850
Привет всем! Мы разрабатываем проект, который поменяет многие жизни в лучшую сторону, с ним станет интереснее и насыщеннее жить. Проект отвечает на 3 важных вопроса: Где, С кем и Как провести ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер, Фрилансеры. Задача переписать действующий шаблон сайта www.szdk.ru под joomla 1.7 Критерии: 1. Кроссбраузерно. Без поддержки IE6. 2. Без использования дополнительных ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Сверстать шаблон, 5 страниц.Закрыт14 лет назад
Необходимо провести небольшую доработку по сайту.Завершен14 лет назад
- $50
Есть шаблон мы его переделали, т.е. есть новое псд + старый купленный шаблон, нужно срочно сверстать завтра до обеда.HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть psd макет, надо сверстать для DLE 9.4 Бюджет не большой в пределах 30-35$, ну и сам макет не очень сложный. Скрины макета покажу заинтересованным в ЛС.Закрыт14 лет назад