Поправить верстку

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Завершен8 заявок269 просмотров

http://cms9-3.prgmm.ru/glavnaja.page

страница нужно чтобы футер был прилеплен к низу.

14 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$1
1 день
Работы сделал качественно, выбрал нового человека и не прогадал!
Понравилось сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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